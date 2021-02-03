65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını Kağıthane Belediyesi karşılıyor
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65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını Kağıthane Belediyesi karşılıyor

03.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:34
65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını Kağıthane Belediyesi karşılıyor

Kağıthane'de 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor.

Kağıthane'de 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor. Kağıthane Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların market alışverişi, maaş çekimi, ilaç temini gibi taleplerini yerine getiriyor. Vatandaşlar belediyenin çağrı merkezini arayarak ya da sosyal medya üzerinden ihtiyacı olan temel gıda ürünlerini, ilaçlarını bildiriyor. Ardından belediye ekipleri market ve eczanelere giderek yaşlıların alışverişlerini yapıp evlerine teslim ediyor. Vatandaşların siparişlerini market fişleriyle birlikte teslim eden ekipler, bu sayede yüksek risk grubundaki vatandaşları pandemiye karşı koruyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRİYORUZ'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Evinde gıda veya ilaca acil ihtiyaç duyan 65 yaş üzeri, kimsesiz, engelli olan vatandaşlarımızın tümüne ulaşarak ihtiyaçlarının temini için yardımcı oluyoruz. Yanı sıra bu vatandaşlarımıza AŞ evinden günde 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar götürüyoruz. Pandemi sürecinde testi pozitif çıkan ve dolayısıyla karantinada olan vatandaşlarımızın da taleplerini aynı şekilde yerine getiriyoruz" dedi.


65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını Kağıthane Belediyesi karşılıyor
65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını Kağıthane Belediyesi karşılıyor
65 yaş ve üstünün ihtiyaçlarını Kağıthane Belediyesi karşılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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