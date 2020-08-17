65 yaş ve üstüne salgın kısıtlaması Vaka sayısı yükselince yeni tedbirler için harekete geçildi.

Vaka sayısı yükselince yeni tedbirler için harekete geçildi.Birçok ilde 65 yaş üstüne Covid-19 kısıtlamaları getirildi. Vakaların en hızlı arttığı 5 şehir arasında gösterilen Şanlıurfa'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları ve aynı saatlerde toplu taşıma kullanmaları kısıtlandı. Gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç düğünlere de gidilemeyecek.

Pek çok ilden peş peşe benzer yasaklar geldi. Siirt Valiliği, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi.

Kayseri'de de toplu taşıma araçları kullanın saatleri ve piknik,mevlit gibi toplu etkinliklere katılım kısıtlandı.. Ayrıca alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişler de belli saatlerde gerçekleşecek.

Van, Kütahya, Bartın, Batman, Bursa, Sivas, Kırıkkale, Yalova, Elazığ, Bitlis, Düzce ve Manisa'da da kısıtlamalar uygulanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA