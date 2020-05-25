65 yaş ve üstüne 1952 model arabayla yiyecek servisi
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65 yaş ve üstüne 1952 model arabayla yiyecek servisi

65 yaş ve üstüne 1952 model arabayla yiyecek servisi İZMİR - İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bir işletme sahibi, 65 yaş ve üstü vatandaşların yiyecek siparişlerini, çok sevdiği 1952 model aracıyla servis ederek, onlara nostalji yaşattı.

25.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:15

65 yaş ve üstüne 1952 model arabayla yiyecek servisi

İZMİR - İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bir işletme sahibi, 65 yaş ve üstü vatandaşların yiyecek siparişlerini, çok sevdiği 1952 model aracıyla servis ederek, onlara nostalji yaşattı.

Çeşme'de, uzun yıllardır hizmet veren bir işletmenin sahibi Reşat Akbaykal, antika arabalara olan ilgisiyle de tanınıyor. 1975 yılında satın aldığı 1952 model aracına gözü gibi bakan Akbaykal, aracın orijinal parçalarını Amerika'dan getirterek, tamamen yeniledi. Korona virüs salgınının Türkiye'yi de etkilemesi ve alınan mücadele kararları çerçevesinde, iş yerinde sadece paket servisi yapmaya başlayan Akbaykal, 65 yaş ve üstü vatandaşlara nostalji yaşatmak amacıyla, onların siparişlerini 68 yaşındaki aracıyla servis etmeye başladı. Antika araba ile yapılan servis, 65 yaş ve üstü vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, antika arabalar üzerine sohbetler de yapılmaya başlandı.

65 yaş ve üstü vatandaşların siparişlerini antika aracıyla servis ettiğini hatırlatan Reşat Akbaykal, "Bu araba sayesinde birçok insanla dost olduk. İki aydan fazladır evlerinde kapalı kalmak zorunda kalan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara biraz olsun moral vermek ve onlara nostalji yaşatmak için 68 yaşındaki aracımla servis yapıyorum" diye konuştu.

Antika arabasını, askerden döndükten sonra 1975 yılında satın aldığını söyleyen Akbaykal, "Çocukluğumdan beri arabalara karşı büyük ilgim var. Özellikle eski Amerikan arabalarına ilgim var. Klasik arabalara olan ilgimi bu arabayla giderdim. Bu aldığım araba taksiden çıkma. Arabayı alır almaz toplamaya başladım. Birçok parçasını Amerika'dan getirttim. Çok sevdiğim arabama gözüm gibi bakıyorum" dedi.

65 yaş ve üstüne 1952 model arabayla yiyecek servisi

Kaynak: İHA

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