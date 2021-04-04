65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vakalarının toplam vaka sayısına oranının son bir ayda yüzde 11,3'e düştüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vakalarının toplam vaka sayısına oranının son bir ayda yüzde 11,3'e düştüğünü açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan