65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı
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Kayabaşı, Yozgat, Polis, Güncel

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, Kayseri ve Yozgat'ta polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

22.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:46
65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında, Kayseri ve Yozgat'ta polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Yozgat'ta da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların yasağa uymadıkları görüldü.

Polis ekipleri cadde ve sokaklarda yaya olarak veya araçla devriye gerçekleştirdi.

Kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Yasağa uymayan 70 yaşındaki Davut Narin, yaptığı açıklamada, çeşmeden su almak için dışarıya çıktığını belirterek, bundan sonra dışarı çıkmayacağını söyledi.

Aksaray'da 65 yaş ve üstündeki bazı vatandaşlar yasak dinlemedi

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından, Aksaray'da bazı vatandaşlar yasağa uymayarak sokaklara çıktı

70 yaşındaki Naci Kayabaşı:

"Evde yata yata başım ağrıdı, hava almaya dışarıya çıktım"

77 yaşındaki Ramazan Şişman:

"Dışarı çıkmanın yasak olduğunu duydum. Ben yemeğimi yedim. Sporumu yapmak için ve güneş banyomu almak için dolaşıyorum. Ben Allah'a inanan ve güvenen bir insanım. Asla ne virüsten ne de başka bir şeyden korkmuyorum"

***

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması kararına uymayan bazı vatandaşlar, Aksaray'da sokaklarda dolaştı.

Ulu Cami ve çevresindeki park ve bahçelerde gezen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uyarılara rağmen günlük hayatlarına devam ediyor.

70 yaşındaki emekli Naci Kayabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde yata yata başının ağrıdığını ve hava almaya dışarıya çıktığını söyledi.

Herkesin ayrı ayrı sıkıntısının ve derdinin olduğunu belirten Kayabaşı, evde tek başına yaşadığını, dün ikindiye kadar dışarıda bulunduğunu anlattı.

Sokakta dolaşan 77 yaşındaki Ramazan Şişman da "Bu yaşıma rağmen hala bir dişim bile eksik değil. Sağlık sorunum bu yaşıma kadar hiç olmamıştır. Yaradanın takdirini değiştirmek mümkün değil. Ben hayatımda grip dahi olmadım. Dışarı çıkmanın yasak olduğunu duydum. Ben yemeğimi yedim. Sporumu yapmak için ve güneş banyomu almak için dolaşıyorum. Ben Allah'a inanan ve güvenen bir insanım. Asla ne virüsten ne de başka bir şeyden korkmuyorum. İslamı çok güzel yaşayan biriyim. Huzur İslam'da, gerisini salla yavrum. Herkesin parası var ama sağlığı yok." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ihbarları değerlendirerek, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Kaynak: AA

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65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

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