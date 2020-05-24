65 yaş ve üstü vatandaşların bayram keyfi Banklarda oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Vatandaşların birbirleriyle sohbet etmesi Dışarıda yürüyüş yapan vatandaşlar Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bayramda 6 saatliğine istisna kapsamında olan kişiler, park, cadde ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.

Banklarda oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Vatandaşların birbirleriyle sohbet etmesi Dışarıda yürüyüş yapan vatandaşlar Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bayramda 6 saatliğine istisna kapsamında olan kişiler, park, cadde ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı. Parklarda maske takıp gezen vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaştı. Kaynak: AA