65 yaş ve üstü vatandaşların bayram keyfi
Banklarda oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Vatandaşların birbirleriyle sohbet etmesi Dışarıda yürüyüş yapan vatandaşlar Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bayramda 6 saatliğine istisna kapsamında olan kişiler, park, cadde ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.
24.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:11
Banklarda oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar
Vatandaşların birbirleriyle sohbet etmesi
Dışarıda yürüyüş yapan vatandaşlar
Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bayramda 6 saatliğine istisna kapsamında olan kişiler, park, cadde ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.
Parklarda maske takıp gezen vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaştı.
Kaynak: AA