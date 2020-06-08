65 yaş ve üstü vatandaşları arayıp hâl hatır soruyorlar
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65 yaş ve üstü vatandaşları arayıp hâl hatır soruyorlar

Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler birimi görevlileri, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları tek tek arayarak hal hatır soruyor, onların taleplerini not alıyor.

65 yaş ve üstü vatandaşları arayıp hâl hatır soruyorlar
08.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:22

Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler birimi görevlileri, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları tek tek arayarak hal hatır soruyor, onların taleplerini not alıyor.

Salgının ilk gününden itibaren ilçede aldığı önlemlerle vatandaşın yanında olan Bayraklı Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşları da yalnız bırakmıyor. İlçedeki 65 yaş ve üstü tüm vatandaşların isimlerini belirleyen belediye ekipleri, her gün düzenli olarak onlara telefonla ulaşıyor. Görevliler, hal hatır sorarak talep, öneri ve şikayetleri dinleyip not alıyor. İhtiyaç sahiplerinin taleplerine kısa sürede yanıt veriliyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Deneyimlerinden yararlandığımız, örnek aldığımız 65 yaş ve üstü büyüklerimizi pandemi sürecinde yalnız bırakmıyoruz. İlk günden itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan yurttaşlarımıza alışveriş, fatura ödeme gibi desteklerde bulunuyoruz. Son 3 ayın büyük bölümünü evlerinde geçiren yurttaşlarımızı arayarak bir istekleri, talepleri olup olmadığını ve kendilerini nasıl hissettiklerini sorup dertleşiyoruz. İhtiyacı olanlara da hızla yanıt veriyoruz. Sadece bir gün değil, her gün onlarlayız. Tüm yurttaşlarımız bizim için değerli. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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