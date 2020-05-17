65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı (2) Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı.

Antalya'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıkma imkanı buldu. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkmaya başlayan yaşlıların, sosyal mesafe kuralına uyup maske taktıkları gözlendi.

Mayıs ayı sıcaklıklarında 91 yılın en yüksek derecesine ulaşılan Antalya'da, geçen haftaya göre daha az sayıda yaşlının dışarıya çıktığı görüldü.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte bazı yaşlılar, şemsiye ve şapkalarıyla sokaklarda yürüyüş yaptı bazıları ise ağaçların altındaki banklarda oturarak denizi seyretti.

Kaynak: AA