65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı (2)
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65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı (2)

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı (2)
17.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:45

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te, başta Anneler ve Kavaklık parkları olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki yeşil alanlar ilgi gördü.

Maske kullanımının maksimum seviyede olduğu gözlenen parkta, yaşlılar, yürüyüş yapıp bisiklete bindi ve banklarda oturup güneşlendi.

Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu kentin hemen her noktasında yaşlıların hava almak için evlerinden çıktıkları gözlendi.

Öte yandan Vefa Sosyal Destek Grupları, kentteki parklarda yürüyüşe çıkan ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı, yaşlılara dezenfektan tuttu.

Malatya

Malatya'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı ile Soykan Meydanı'na çıkan vatandaşlar yürüyüş yaparken, Malatya Valiliği, vatandaşlara maske dağıttı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yaşlıların tercihi tarihi Balıklıgöl yerleşkesi oldu.

Kentte saatin 12.00'yi göstermesiyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar dışarı çıktı.

Özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi ile Fatih Sultan Mehmet, Şehitlik, Turgut Özal parkları gibi yeşil ve gölgelik alanlara gelen yaşlılar, burada yürüyüş yaptı, banklarda oturdu.

Maskelerini takarak güzel havanın tadını çıkaran yaşlılar, Balıklıgöl'deki balıklara da yem atmayı ihmal etmedi.

Adıyaman

Adıyaman'da ise işlek cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılar, kent merkezindeki parklarda çimlerde oturarak zaman geçirdi.

Hasan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır evde kaldıklarını ve sıkıldıklarını söyledi.

Yetkililere teşekkür eden Ekinci, iki haftadır dışarıya çıktığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Kilis

Kilis'te de kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, kent merkezinde yürüyüş yaparak ve banklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar ise Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, işlek cadde ve sokaklarda dolaşmayı tercih etti.

Bu arada sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapan polis ekipleri, yürüyüş yapanlar arasında maskesi olmayan bazı vatandaşlara maske verdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Trabzon Caddesi başta olmak üzere, işlek cadde ve sokaklarda dolaşan yaşlılar çimlerde oturarak zaman geçirdi, güneşli havanın tadını çıkardı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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