65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
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65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokakta yürümesi Vatandaşlardan Alican Koyuncu'nun konuşması Vatandaşlardan Zeki Sevinç'in konuşması65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı SİİRT - Siirt'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa...

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
17.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:14

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokakta yürümesi

Vatandaşlardan Alican Koyuncu'nun konuşması

Vatandaşlardan Zeki Sevinç'in konuşması

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

SİİRT - Siirt'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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