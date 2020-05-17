65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokakta yürümesi Vatandaşlardan Alican Koyuncu'nun konuşması Vatandaşlardan Zeki Sevinç'in konuşması65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı SİİRT - Siirt'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa...

Sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokakta yürümesi Vatandaşlardan Alican Koyuncu'nun konuşması Vatandaşlardan Zeki Sevinç'in konuşması 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı SİİRT - Siirt'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kaynak: AA