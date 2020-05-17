65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Amasya'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Amasya'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.Kent merkezindeki Şehzadeler Gezi Yolu ile Yavuz Selim Meydanı'na çıkan vatandaşlar yürüyüş yaparken, sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapan polis ekipleri, yürüyüş yapanlar arasında maskesi olmayan bazı vatandaşlara maske verdi. Kaynak: AA