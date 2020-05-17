65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
17.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:20

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, getirilen istisnayla bugün sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır'da evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi.

Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar, parklarda yürüyüş yaparken, banklarda ve yeşil alanlarda dinlenen yaşlılar ise eşleriyle gezdi.

Yenişehir ilçesinde parkta yürüyüşe çıkan 85 yaşındaki Mehmet Ender, sürenin uzatılıp 6 saat yapılmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kendilerine verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Ender, "Dışarı çıktığım için çok mutluyum, biraz yürüyüp hava alacağım." dedi.

Eşiyle dışarı çıkan 76 yaşındaki Esma Türkan Sezgin, devletin aldığı kararların yerinde uygulamalar olduğunu belirtti.

Evde kaldıkları süre içerisinde dışarı çıkmayı özlediğini aktaran Sezgin, "Bugün dışarı çıktık nefes aldık. Çocuklarımı gördüm, çok iyi oldu. Herkes kurallara uyarsa bu virüs biter ve kurtuluruz." diye konuştu.

Elazığ

Elazığ'da konteyner kentlerde yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan depremzedeler, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan Doğukent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Sivrice Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner kentlerde yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 402 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak dışarı çıktı.

Dışarı çıkan depremzedelerin bazıları şehrin işlek parklarına yürüyüş yapıp temiz havanın tadını çıkarırken, bazıları ise yakınları ile zaman geçirerek hasret giderdi.

Yaşanan depremden dolayı evi yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan 67 yaşındaki Ayşe Akbulut, yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamadığını, kendileri için sağlanan imkandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Biriken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını kaydeden Akbulut, "Allah devletimizden razı olsun. Koronavirüsten dolayı getirilen kısıtlamadan dışarı çıkamıyordum. Bugün bize dışarı çıkma izini verildi. Dışarı çıkacağım için çok mutluyum. Biraz yürüyüp hava alacağım, alışveriş yapıp eksikliklerimi gidereceğim. Dışarıda en çok gezmeyi özledim. Az da olsa biraz nefes alacağız." dedi.

66 yaşındaki depremzede Samia Sertkaya da "Allah devletimize zeval vermesin, bir günlük ömrümüz bile varsa o devletimize feda olsun. Bizi huzura kavuşturdular. Konteyner kentte yaşıyoruz. Yerimiz iyi, huzurluyuz çok şükür. Tek sıkıntımız, dışarı çıkamıyorduk. Sağ olsun devletimiz bugün bize o imkanı da sağladı." ifadelerini kullandı.

Bingöl

Bingöl'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı vatandaşlar, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

72 yaşındaki Abdulvahap Yıldırım, tedbirli bir şekilde dışarı çıkarak güzel havanın tadını çıkaracağını söyledi.

Cevdet Ağar ise, tedbirlerin alınmaya başladığından beri iki defa dışarı çıktığını aktararak, "Mart ayından bu yana ikinci kez dışarı çıktım. Evde canımız sıkılıyor, psikolojimiz bozuldu, ayaklarım uyuştu, hareketsiz kaldım." dedi.

Abdullah Akyol (70) ise "Hastalık dolayısıyla, evden dışarı çıkamıyoruz. 2 aydır evdeyiz. Bugün dışarı çıktık. Cadde ve sokaklar bana yabancı geldi." diye konuştu.

Siirt

Siirt şehir merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlar, kentin araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde yürüyüş yaparken, yorulanlar refüjdeki yeşil alanda oturup dinlendi.

Alican Koyuncu (74), salgın dolayısıyla evden çıkamadıklarını anımsatarak, "Uzun süredir evden çıkmıyorduk. 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarıya çıkmasına imkan tanınmaları çok güzel bir uygulama oldu. Devletin verdiği karara bağlı kalacağız. Bugün de her taraf yeşil ve güneşli havanın keyfini çıkardık." dedi.

Zeki Sevinç (65) ise haftanın 2 günü izin verilmesinin kendileri açısından iyi olacağını dile getirerek, "Tabi tedbirlerin de elden bırakılmasını istemiyoruz. Devletimizin aldığı uygulamalara katılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süreyya Önder Berat Albayrak Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Neva Tarkan Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 16:32:23. #1.15#
title