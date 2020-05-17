65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında bir hafta sonra yeniden sokağa çıktı.

Saat 12.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı görüldü.

Bazı vatandaşlar parklarda yürüyüş yaparken bazıları da dinlenme alanlarında vakit geçirdi.

Bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, en geç saat 18.00'de evlerine dönecek.

Sakarya

Sakarya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, normalde kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi Meydanı, Donatım Park ve diğer dinlenme alanlarında vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yapmayı ve bisiklete binmeyi tercih ederken, bazıları da banklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, normal zamanda kentin en işlek yerlerinden Gazipaşa ile Milli Egemenlik caddeleri ile kent merkezindeki Madenci Anıtı ve diğer dinlenme alanlarında yürüyüş yapmayı tercih etti.

Bolu

Bolu'da, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kentin yeşil alanlarından Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı'nda yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar, ağaçların gölgesinde oturup dinlenirken bazıları ise çocuk parklarında bulunan aletleri kullandı.

Atatürk Orman Parkı'na gelen 70 yaşındaki Mehmet Turan, yaptığı açıklamada, dışarı çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok şükür. Dışarı çıkınca 'Dünya varmış.' dedim. Biraz gezeceğim ama çok durmam dışarıda, eve giderim çok sıcak çünkü." diye konuştu.

Düzce

Düzce'de bir hafta aranın ardından yeniden sokağa çıkan yaşlılar yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar arkadaşları ve yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Sıcak havanın da etkisiyle az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.

70 yaşındaki Ahmet Özaras, yaptığı açıklamada, dışarı çıkabilmenin güzel olduğunu ifade ederek, "Nefes almak, yürüyüş yapmak güzel. Allah devletimizi, milletimizi bu koronavirüsten korusun. Çok şükür rahatız." ifadelerini kullandı.

Genelde evde vakit geçirdiklerini dile getiren Özaras, "Kitap okuyoruz. Çocuklarla biraz muhabbet ediyoruz. Vakit o şekilde geçiyor. Bankamatikten para çekeceğim. Biraz da yürüyüş yapacağım. Biraz dinlenip eve geri döneceğim." diye konuştu.

Kardeşiyle hava almak için dışarıya çıktıklarını anlatan 76 yaşındaki Mehmet Kılıç, sürecin bir an önce bitmesini temenni ederek, "Hava da sıcak, fazla gezemiyoruz. Devlet 'dur' derse duracağız, 'çık' derse çıkacağız." dedi.

85 yaşındaki Şerafettin Er ise 5 yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, çocuğuyla kaldığını söyledi.

Bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktığını söyleyen Er, hava sıcak olduğu için biraz gezip eve döneceğini kaydetti.

Karabük

Karabük'te, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, normal zamanda kentin en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi ile kent merkezi ve parklarda yürüyüş yapmayı tercih etti.

Bazı yaşlılar arkadaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Sıcak havanın etkili olduğu kentte az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.

Kocaeli

Kocaeli'de, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, daha çok kent merkezinde Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahında tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde yürümeyi tercih etti.

Genel olarak sessizliğin hakim olduğu kentte, bazı yaşlılar yürüyüş yaparak ve bisiklete binerek, bazıları ise banklarda oturarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Kaynak: AA