65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - İZMİR Karşıyaka Çarşıdaki vatandaşlardan görüntüler Karşıyaka Sahildeki vatandaşlardan görüntüler Balık tutan, gölgelik alanlarda dinlenen vatandaşlar Bir köpeğin çimlik alanda sahibiyle yatması Vatandaşlar ile röportaj İZMİR - İzmir'de, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle...

Karşıyaka Çarşıdaki vatandaşlardan görüntüler Karşıyaka Sahildeki vatandaşlardan görüntüler Balık tutan, gölgelik alanlarda dinlenen vatandaşlar Bir köpeğin çimlik alanda sahibiyle yatması Vatandaşlar ile röportaj İZMİR - İzmir'de, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar istisna uygulanması kapsamında sokağa çıktı. Kaynak: AA