65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı - İZMİR
Karşıyaka Çarşıdaki vatandaşlardan görüntüler Karşıyaka Sahildeki vatandaşlardan görüntüler Balık tutan, gölgelik alanlarda dinlenen vatandaşlar Bir köpeğin çimlik alanda sahibiyle yatması Vatandaşlar ile röportaj İZMİR - İzmir'de, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle...
17.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:15
Karşıyaka Çarşıdaki vatandaşlardan görüntüler
Karşıyaka Sahildeki vatandaşlardan görüntüler
Balık tutan, gölgelik alanlarda dinlenen vatandaşlar
Bir köpeğin çimlik alanda sahibiyle yatması
Vatandaşlar ile röportaj İZMİR - İzmir'de, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar istisna uygulanması kapsamında sokağa çıktı.
Kaynak: AA