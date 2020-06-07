65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Edirne'de bediye bandosu sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren bandoya, vatandaşlarda zaman zaman oynayarak eşlik etti.

Halil Yetiş (68)tekrar dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek evde kalmaktan çok sıkıldıklarını belirtti.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı yaşlılar sahilde yürüyüş yaparken bazıları evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.

Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 65 ve üstü yaş ile kronik hastalar sokağa çıkarak güneşli havanın keyfini sürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve bazılarının da eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Festival Alanı'na gitti.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, bazı yaşlılar yürüyüşün ardından ağaç gölgelerindeki banklarda oturmayı tercih etti.

Bazıları ise sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptı. Kimi yaşlılar ise karşılaştıkları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek sohbet ettiği görüldü.

67 yaşındaki Hüseyin Batak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaya rağmen eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirtti.

Dışarı çıktığında bayram gibi hissettiğini ifade eden Batak, "Bugün spor yapacağız, gezeceğiz. Evde oturmaktan hamladık. Hemen yoruluyoruz. Spor yapacağız, gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Sonra da evimize döneceğiz." diye konuştu.

Aysel Batan da hastalığın biran önce sona ermesini diledi.

Kaynak: AA