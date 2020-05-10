65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sonra ilk defa verilen izin kapsamında 11.00-15.00 saatleri arasında yürüyüş için sokağa çıktı.