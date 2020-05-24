65 yaş ve üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni
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65 yaş ve üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni

65 yaş ve üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

24.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:26

65 yaş ve üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni

ANKARA - Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini belirtmişti. Ankara'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni

Kaynak: İHA

Manşet

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