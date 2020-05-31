65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıda olmanın ve güzel havanın tadını çıkardı
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65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıda olmanın ve güzel havanın tadını çıkardı

Samsun'da koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıda olmanın ve güzel havanın tadını çıkardı
31.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:45

Samsun'da koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 15 ilden biri olan Samsun'da, sokak ve caddeler 65 yaş ve üstü vatandaşlara kaldı.

Merkez Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'nda bulunan Atakum sahil yoluna giden vatandaşlar yürüyüş yaptı, kumsal ve yeşillik alanlarda zaman geçirdi.

Park ve bahçelerde oturan vatandaşlar, uzun zamandır göremediği arkadaşları ile sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti, güzel havanın tadını çıkardı.

Çankırı

Çankırı'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan vatandaşlar, Ahmet Yesevi Camisi çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havanın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları yürüyüş yaptı.

Çorum

Çorum'da istisna uygulaması kapsamında yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, cadde ve sokaklar ile parklarda vakit geçirdi.

Gazi ve Bahabey caddelerinde yürüyüş yapan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Amasya

Amasya'da 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde oturup dinlenmeyi tercih etti.

Kastamonu

Kastamonu'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, bir hafta sonra yeniden dışarı çıkma imkanı buldu.

Kastamonu'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla güzel havanın tadını çıkardı.

Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile Salı Pazarı Yürüyüş Yolu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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