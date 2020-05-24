65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramda güneşli havanın tadını çıkardı - Beyoğlu-Güngören
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65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramda güneşli havanın tadını çıkardı - Beyoğlu-Güngören

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu kısıtın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

24.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu kısıtın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında arife günü başlayıp bayram boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 81 ildeki vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün 14.00-20.00 saatlerinde arasında uygulanan serbestlik çerçevesinde 14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başladı.

Bayramın ilk günü güzel havadan yararlanan vatandaşlar, tarihi ve turistlik mekanlarıyla her mevsim milyonları ağırlayan İstanbul'un sahil, meydan ve parklarını doldurdu.

65 yaş ve üstü vatandaşların, maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu da görüldü. Dışarı çıkan vatandaşlar, arkadaşları, komşuları ve tanıdıklarıyla uzaktan da olsa bayramlaşmayı ihmal etmedi.

Kentin çeşitli noktalarında stant kuran ilçe belediyeleri ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya, lokum, şeker ve çikolata ikramında bulundu. vatandaşlar ayrıca, bol bol fotoğraf çekti ve özçekim yaparak, bayramın ilk gününü dışarıda geçirmenin keyfini yaşadı.

Yolda karşılaştıkları tanıdıklarıyla bayramlaştılar

Beşiktaş bölgesinde oturan vatandaşlardan bazıları sahilde yürüyüş yaparken, bazıları da sahil ve meydandaki banklarda oturarak eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde güneş ve denizin tadını çıkardı.

Kimisi eşiyle kimisi arkadaşıyla kimisi de tek başına dışarı çıkan vatandaşlar, yolda karşılaştıkları tanıdıklarının bayramını kutladı.

Beyoğlu'ndaki Çıksalın Parkı'nda bir araya gelen arkadaş grubu ise türkü söyleyerek eğlendi.

Silivri'de de 65 yal ve üstü vatandaşlar sahile akın etti. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti, şeker ikramında bulundu.

Sahillere yoğun ilgi gösterildi

Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'de çok sayıda 65 yaş üstü vatandaş evlerinin yakınlarındaki parklara ve deniz kenarına gitmeyi tercih etti.

Üsküdar Meydan, Salacak ve Harem Sahili ile Kız Kulesi civarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan kimi cadde ve sokaklarda gezerken kimisi de parklardaki ağaçların gölgesi altında oturarak birbirleriyle sohbet etmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların ise açık olan fırınlardan alışveriş yaptığı gözlendi. Yürüme zorluğu yaşayan bazı yaşlıların ise yanlarında refakatçilerle dışarı çıktığı görüldü.

Üsküdar Belediyesi ekipleri, çarşı meydanda kurduğu stantta sokağa çıkan yaşlılar ile bayramlaşarak kolonya, maske ve su dağıttı.

Bayramı buruk geçiriyorlar

68 yaşındaki Ali Sönmez, bayramın ilk günü dışarı çıkabildiği için mutlu fakat salgından dolayı bu bayram torunları ile vakit geçiremediği için üzgün olduğunu ifade etti.

74 Yaşındaki Zeynep Yıldız ise buruk bir bayram geçirdiğini dile getirerek, bir an önce bu salgının bitmesi ve eski günlere dönmek için dua ettiğini söyledi.

Öte yandan polis ekipleri, kent genelinde devriye atarak sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürüyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izin 20.00'de sona erecek.

65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramda güneşli havanın tadını çıkardı - Beyoğlu-Güngören

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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