65 yaş ve üstü vatandaşlar 1 hafta aradan sonra tekrardan sokaklarda
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65 yaş ve üstü vatandaşlar 1 hafta aradan sonra tekrardan sokaklarda

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ikinci kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar 1 hafta aradan sonra tekrardan sokaklarda
17.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:51

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ikinci kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, bugün saat 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Ankara'da yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar da izinle birlikte sokağa çıkarak park ve caddelere akın etti. Maske takarak sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü. Polis ekipleri de parklarda önlem aldı. Ekipler, sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı. Öte yandan, bazı vatandaşların da sokak hayvanlarını beslediği görüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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