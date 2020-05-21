65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi

65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi Bayram öncesinde Kocaeli TEM'de trafik durma noktasına geldi İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrasında korona virüsle mücadele süresinde boş kalan Kocaeli TEM Otoyolu...

21.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:44

65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi

Bayram öncesinde Kocaeli TEM'de trafik durma noktasına geldi

KOCAELİ - İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrasında korona virüsle mücadele süresinde boş kalan Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 1 ay kalmak şartıyla memleketlerine gidebilme izni aldı. Bugün saat 09.00'dan itibaren tek yönlü olarak verilen yerleşim yerlerine gidiş izni sonrasında Ramazan Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar ise Kocaeli TEM Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdi.

Tem Otoyolu'nda olan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde 1 şeridi güvenlik gerekçesiyle kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu görünüyor.

65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı Haber
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Ferdi Tayfur Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Neymar İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kadın Bayram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 65 yaş ve üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 18:45:45. #1.14#
title