65 yaş ve üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
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65 yaş ve üstü için sokağa çıkma saatleri değişti

Kırıkkale Valiliği, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların pazar günü sokağa çıkma saatleri değiştirildiğini, refakatçilerinin de istisna tutulacağını bildirdi.

65 yaş ve üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
16.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:40

Kırıkkale Valiliği, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların pazar günü sokağa çıkma saatleri değiştirildiğini, refakatçilerinin de istisna tutulacağını bildirdi.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünya ülkelerine yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da salgın ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, geçen hafta 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıkmıştı. Emekliler kenti Kırıkkale'de de binlerce vatandaş, ikinci kez sokağa çıkacak. Meteorolojik verilere göre, 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları 12.00 ile 18.00 saatleri arasına alındı.

METEOROLOJİK ŞARTLAR DEĞERLENDİRİLEREK MUAF UYGULAMASININ SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin, 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulacakları bildirilmişti. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda önümüzdeki günlerin meteorolojik şartları değerlendirilerek, muaf tutma uygulamasının 12.00-18.00 saatlerinde yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İHA

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