65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun turu
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65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun turu

65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pandemi dönemini evlerinde geçiren 65 yaş ve üzeri yaşlılar için Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir turu etkinliği düzenledi.

Pandemi dönemini evlerinde geçiren 65 yaş ve üzeri yaşlılar için Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir turu etkinliği düzenledi. Belediyenin evde bakım ve sağlık hizmetlerinden yararlanan 35 kişi, etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, pandemi nedeniyle evlerinde uzun süre dışarı çıkamayan yaşlılar için etkinlik organize etti. Yaşlıların normalleşme sürecine adaptasyonunu sağlamayı amaçlayan şube müdürlüğü, 65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun'u gezdirdi.

Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nden başlayarak üstü açık otobüsle gerçekleştirilen sahil gezisinde yaşlılar, kentin tarihi ve turistik yerlerini dolaştı. Birbirleriyle tanışıp sohbet eden yaşlılar, öğle yemeğinin ardından da evlerine bırakıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın evde bakım ve sağlık hizmetlerinden istifade eden 200 yaşlı için şehir turları devam edecek. Organizasyonla ilgili bilgi veren Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, vatandaşların şehir turundan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Yazıcı, "65 yaş ve üstü evli veya tek başına yaşayan, ekonomik ve sosyal yönden yoksun yaşlılarımız için düzenlediğimiz şehir turlarının ilkini gerçekleştirdik. Başlayan normalleşme sürecinde sosyalleşme konusunda sorun yaşayan yaşlılarımıza yardımcı olacak turlarımız, belli aralıklarla devam edecek. Gezimize katılan tüm yaşlılarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz" dedi.

Evde sağlık, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alan 75 yaşındaki Lütfiye Genç, şehir turundan büyük keyif aldığını belirterek, "Pandemi, hayatımızı alt üst etti. Çocuklarımızı, torunlarımızı göremedik. Komşularımızla bile görüşemedik ve vakit geçiremedik. Evlerimizden dışarı çıkamadık. Normalleşme süreciyle de normal hayatımıza dönemedik. Tanıdıklarımızla ilişki kuramadık. Büyükşehir Belediyemizin bu gezisi bize ilaç gibi geldi. Memnun oldum. Yeni insanlar tanıdık, birbirimizle sohbet ettik. Bu geziyi düşünenlerden, bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun turu
65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun turu
65 yaş ve üstü 35 kişiye Samsun turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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