65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı
Bahçeli'de caddelerde yürüyen vatandaşlar Eymir ve çevresinde vakit geçiren vatandaşlar ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.
22.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:31
Bahçeli'de caddelerde yürüyen vatandaşlar
Eymir ve çevresinde vakit geçiren vatandaşlar ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların Eymir ve çevresinde vakit geçirdiği görüldü.
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Kaynak: AA