65 yaş üzerine uyarı: Aktivite düzeyinin üzerine çıkmayın
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65 yaş üzerine uyarı: Aktivite düzeyinin üzerine çıkmayın

Pazar günleri sokağa çıkan 65 yaş üstü bireyler için Gerontolog F. Sıla Ayan uyarılarda bulundu.

65 yaş üzerine uyarı: Aktivite düzeyinin üzerine çıkmayın
21.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:49

Pazar günleri sokağa çıkan 65 yaş üstü bireyler için  Gerontolog F. Sıla Ayan uyarılarda bulundu. Ayan, "Alışılan veya tolere edilebilecek aktivite düzeyinin üzerine çıkılması ve yaşlıların kendini aşırı zorlaması durumunda nefes darlıkları, fenalık hissi, baygınlık gibi sorunlar veya kas – iskelet sistemi ağrıları yaşanabilir" dedi.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uzun süredir evlerinde olan 65 yaş üstü bireyler pazar günleri sokağa çıkmaya başladı. Yaşlıların uzun süreli hareketsizlik sürecinde kas ve iskelet kayıpları ve kondisyon düşüşleri sebebiyle dışarıda zaman geçirdikleri süreçte denge kayıpları ve artan düşme riski ile karşı karşıya kalabileceğini belirten Gerontolog F. Sıla Ayan,  yaşlıların psikososyal ihtiyaçlarını da unutmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Ayan, "Pandeminin dünya çapında takdir toplayan başarılı bir süreçle yönetilmesinin ardından değerli büyüklerimize böyle bir fırsat sunabilmek sevindirici. Bu açıdan sosyal mesafe ve izolasyon kurallarını unutmadan ve pandemi ile ilişkili risklerin tamamen ortadan kalktığı yanılgısına düşmeden bu kararın keyfini çıkarmak doğru olacaktır" diye konuştu.

"SIK SIK DİNLENİN, BOL SU TÜKETİN"

Özellikle kalp-damar hastalarının, inme öyküsü ve solunum sistemi sorunları yaşayanların gölgelerde sık sık dinlenmesi gerektiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Gerontolog F. Sıla Ayan, "Yaşlılarımızın her haftaki izinde yavaş yavaş artan bir tempoyla hareket etmesi, bol su tüketmesi, tabanı geniş ve ortopedik ayakkabılar, açık renk pamuklu kıyafetler tercih etmesi ve maske ve eldiven kullanımını ihmal etmemesi gerekiyor. Buna ek olarak pandemi özelinde kalabalık yerlere girmemeye dikkat etmeli, devir daim ile çalışan havalandırma sistemlerinin olduğu yerlerden uzak durmaları gerekiyor" dedi.

"AÇIK HAVANIN TADINI ÇIKARIN"

Ayan, "Hem psikolojik hem de fiziksel açıdan doğayla iç içe, sosyal mesafeye dikkat ederek deniz kenarı ve yakınlardaki parklarda gölge altında zaman geçirip açık havanın tadını çıkarabilirler. Medyada yer alan haberler ve danışmanlık verdiğimiz büyüklerimizin dönüşlerinden bu öneriye keyifle uydukları ve buna ek olarak mezarlıktaki yakınlarını ve çocuklarını ziyaret edenlerin, eski günlük rutinlerine bir gün de olsa dönebilmenin keyfini sürenlerin olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Mevsim geçişlerinin özen ve yönetim gerektiren bir dönem olduğunu hatırlatan Ayan, "Mevsim geçişleri ve özellikle yaz aylarına geçiş genelde kurumsal bakımda yaprak dökümüne benzettiğimiz ölüm oranlarının ve kronik sağlık sorunlarının alevlenme yaşadığı dönemler olabiliyor. Bu açıdan mevsim değişimlerinde yaşlıların hekim kontrollerini ve tedavi planlarını aksatmaması, özellikle antihipertansif ilaçlarının dozunun yeniden mevsime göre ayarlanması adına doktorlarına danışmaları gibi önerilerde bulunuyoruz. Bugünlerde bir de bu sürecin üzerinde karantina önlemleri ve evde uzun süreli hareketsizlik eklenince önlemlere daha da dikkatle riayet etmek ve tedbiri elden bırakmamak önem kazandı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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