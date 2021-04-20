65 yaş üzerine sehayat esnekliği geliyor
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65 yaş üzerine sehayat esnekliği geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadele kapsamında bir hafta önce uygulamaya giren 'Kısmi kapanma' tedbirlerinin ilk somut etkisi bu hafta ortasından itibaren görülmeye başlanacak.

Korona virüsle mücadele kapsamında bir hafta önce uygulamaya giren 'Kısmi kapanma' tedbirlerinin ilk somut etkisi bu hafta ortasından itibaren görülmeye başlanacak. Ortaya çıkacak rakamlar ve vaka artış seyrine göre ya mevcut önlemler devam edecek, ya da daha sıkı tedbirler gelecek.

Sağlık Bakanlığına sahadan gelen verilerde vakalardaki artış hızınd yavaşlama gözlemleniyor. 14 Nisan'da testlerin pozitiflik oranı yüzde 20'nin üzerine çıktıktan sonra, son birkaç günde bu oran yüzde 18-19 civarında seyrediyor. 65 yaş üstüne getirilen seyahat yasağı ve sınırlı sokağa çıkma izinlerinin esnetilmesi de gündemde. Özellikle bu yaş grubundakilerin aşılanması ile hastalanma oranlarının çok düştüğü, bu nedenle kapalı yerde kalmalarının, açık havada bulunmalarından daha fazla risk teşkil ettiği görüşü ön plana çıkıyor. Uzmanlar hastane başvurularında 'Açık havada virüsü kapan' vakaya rastlamadıklarına, asıl riskin kapalı ortamlar olduğuna ve vakaların neredeyse yüzde 100'ünün kapalı ortamlardaki bulaşmalardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Salgının başındaki gibi gittikleri yerde en az bir ay süreyle kalmaları koşuluyla 65 yaş üstünün yazlıklarına veya köylerine gidebilmeleri için seyahat esnekliği getirilebileceği, Sağlık Bakanlığı'na da bu yönde öneriler geldiği belirtiliyor.

(İHA)

65 yaş üzerine sehayat esnekliği geliyor
65 yaş üzerine sehayat esnekliği geliyor
65 yaş üzerine sehayat esnekliği geliyor
65 yaş üzerine sehayat esnekliği geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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