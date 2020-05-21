65 yaş üzerindekilerden, seyahat izin belgesine yoğun başvuru (2)
109 BİN KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİİçişleri Bakanlığı'nca, 109 bin 116 kişiye seyahat izni verildiği açıklandı.
21.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:13
109 BİN KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİ
İçişleri Bakanlığı'nca, 109 bin 116 kişiye seyahat izni verildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izni verilen kişi sayısı 109 bin 116" denildi.
Kaynak: DHA