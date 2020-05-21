65 yaş üzerindekilerden, seyahat izin belgesine yoğun başvuru (2) 109 BİN KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİİçişleri Bakanlığı'nca, 109 bin 116 kişiye seyahat izni verildiği açıklandı.

109 BİN KİŞİYE SEYAHAT İZNİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nca, 109 bin 116 kişiye seyahat izni verildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izni verilen kişi sayısı 109 bin 116" denildi.

Kaynak: DHA