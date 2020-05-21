65 yaş üzerindekilerden, seyahat izin belgesine yoğun başvuru İÇİŞLERİ Bakanlığı, bayram öncesi 1 ay dönmemek kaydıyla tek yönlü istedikleri yerleşim yerine gidişlerine izin verilen 65 yaş üzerindekilerin, seyahat izin belgesi başvurularının alınmaya başlandığını, ilk 2,5 saatte 29 bin 527 başvuru yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bayram öncesi 1 ay dönmemek kaydıyla tek yönlü istedikleri yerleşim yerine gidişlerine izin verilen 65 yaş üzerindekilerin, seyahat izin belgesi başvurularının alınmaya başlandığını, ilk 2,5 saatte 29 bin 527 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bugün saat 09.00'dan itibaren en az 1 ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlandığı belirtildi. Bu kapsamda, 81 il valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildiği ve ardından seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmeleri için e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı sisteminin buna uygun hale getirildiği hatırlatıldı. Ayrıca izin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgilerinin POLNET üzerinden otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirildiği, bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılabilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

2,5 SAATTE 29 BİN 527 BAŞVURUAçıklamada, "Bu kapsamda bugün saat 11.30 itibarıyla e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden son 2,5 saatte toplam alınan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527'dir, refakatçileri dahil toplam kişi sayısı 62 bin 949'dur. Bu başvurulardan e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvuru sayısı 12 bin 327, refakatçileri dahil bu sistem üzerinden onaylanan toplam kişi sayısı 25 bin 247'dir. Alo 199 vefa destek sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 17 bin 200, refakatçileri dahil toplam kişi sayısı 37 bin 702'dir" denildi.

E-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattının seyahat izin belgeleri ile ilgili 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet verdiği belirtilerek, "65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden, gerek e- devlet şifresi olanların e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden, gerekse e-devlet şifresi olmayanların ise alo 199 vefa destek hattı sistemi üzerinden kolay bir şekilde seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine imkan sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA