65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara grip aşısı tavsiyesi - Haberler
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65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara grip aşısı tavsiyesi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara grip aşısı tavsiyesi

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçgil, 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara grip aşısı olma tavsiyesinde bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçgil, 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara grip aşısı olma tavsiyesinde bulundu.

Kılıçgil, yaptığı yazılı açıklamada, grip aşısının hastane yatışlarını azalttığını ve hastalığın daha rahat geçmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle geçen yıl mevsimsel grip (influenza) vakalarında azalma görüldüğünü aktaran Kılıçgil, yüz yüze eğitimin başlaması ve tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte grip vakalarında bu yıl artış beklendiğini bildirdi.

Kılıçgil, grip aşılarının her yıl eylül-aralık dönemlerinde yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hipertansiyon dahil kalp damar hastalıkları, astım ve KOAH dahil akciğer hastalıkları, diyabet hastalığı, kronik böbrek hastalığı gibi hastalıkları olan ve bu durumlarını rapor ile belgeleyen kişiler ile 65 yaş üzeri ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan vatandaşlarımızın grip aşıları SGK tarafından karşılanacaktır.

Özellikle 65 yaş üzerinde veya kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın grip aşılarını olması çok önemlidir. Hastane yatışlarını azaltmak, hastalıkları daha rahat geçirmek ve belki de olacağımız hastalığa yakalanmamak için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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