65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkabilecek
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65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkabilecek

Kayseri Valiliğinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma uygulamasının kaldırılması ile ilgili açıklama yapıldı.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkabilecek
10.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:05

Kayseri Valiliğinden 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma uygulamasının kaldırılması ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; "Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi doğrultusunda da 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar neticesinde İçişleri Bakanlığı'nın 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgesi doğrultusunda da 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır. Gelinen aşamada alınan tedbirlerle salgının yayılım hızının düşüşe geçmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususlarının değerlendirildiği İçişleri Bakanlığı'nın 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgesi ile bildirilmiştir. Mezkur genelge doğrultusunda; 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına, İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ise her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir. Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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