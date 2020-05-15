65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
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65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların, 17 Mayıs Pazar günü sokağa çıkabilecekleri saatlerin meteorolojik tahminler nedeniyle değiştirildiğini duyurdu.

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti
15.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:22

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların, 17 Mayıs Pazar günü sokağa çıkabilecekleri saatlerin meteorolojik tahminler nedeniyle değiştirildiğini duyurdu. Bu kapsamdaki kişiler, saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12.00- 18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek" denildi.Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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