65 yaş üzeri vatandaşların otobüs biniş kartları kullanıma açıldı
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65 yaş üzeri vatandaşların otobüs biniş kartları kullanıma açıldı

Yaşanan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici süreliğine, toplu taşıma kartları iptal edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların, biniş hakları yeniden sağlandı.

65 yaş üzeri vatandaşların otobüs biniş kartları kullanıma açıldı
10.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:23

Yaşanan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici süreliğine, toplu taşıma kartları iptal edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların, biniş hakları yeniden sağlandı.

Konuyla ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların geçici süreliğine dondurulan otobüs biniş kartlarının; 9 Haziran 2020 Salı günü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren tekrar kullanıma açıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 10 Haziran Çarşamba Gününden itibaren 10.00 - 20.00 saatleri arasında 65 yaş üzeri vatandaşlar, otobüs biniş kartlarını kullanabilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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