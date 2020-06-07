65 yaş üzeri vatandaşlar günlerini hobi bahçesinde geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yaş üzeri vatandaşlar günlerini hobi bahçesinde geçirdi

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün de kendilerine ayrılan saatte dışarı çıktılar.

65 yaş üzeri vatandaşlar günlerini hobi bahçesinde geçirdi
07.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:13

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün de kendilerine ayrılan saatte dışarı çıktılar. Havanın güzel olmasıyla birlikte günün tadını çıkaran ileri yaştaki vatandaşlar, Tuzla Belediyesi'nin hobi bahçesinde toplandı. Vatandaşlar, toprakla uğraşarak ürünlerinin bakımlarını yaptılar.

Tuzla Belediyesi, koronavirüs sürecinde aylardır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşları izinli olarak dışarı çıkabildikleri her zaman diliminde Yaşlılar Evi'nde topladı. Günü Yaşlılar Evi'nde el işi etkinlikleriyle geçiren vatandaşlar hobi bahçesinde de ürünleriyle vakit geçirdi. Uzun süredir buraya gelemediklerini belirten ileri yaştaki vatandaşlar, arkadaşlarıyla birlikte yeniden bir arada olmanın da mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. Tuzla Belediyesi'nin 'Mutluluğun Merkezi' olarak nitelendirdiği evde 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret eden Tuzlu Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ileri yaştaki vatandaşlarla birlikte hobi bahçesinde ürünleri inceleyip sohbet etti.

BAŞKAN YAZICI : "BÜYÜKLERİMİZLE GÜZEL BİR EKOSİSTEM KURDUK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ileri yaştaki vatandaşlarla birlikte güzel bir ekosistem kurduklarını söyledi. Tamamen doğal ürünler yetiştirdiklerini ifade eden Başkan Yazıcı, "Büyüklerimizle birlikte olabilmek için daha önce yaşlılar evini yapmıştık. İleri yaştaki vatandaşlarımızla birlikteliğimiz uzun zamandır burada devam ediyor. Aynı zamanda organik tarıma da başladık. Büyüklerimiz toprağı seviyorlar. Toprakla haşır neşir olmayı seviyorlar. Birçok hobi alanı var bu evimizde. Ama toprakla uğraşmak deyince büyüklerimiz daha bir ilgi gösteriyor. Gerçek veren, gerçek bağışlayan, gerçek ana, gerçek üretim topraktır. Bir koyar elli alırsınız. Onlarda bunu çok iyi biliyorlar. Bunu genç nesillere de anlatmak lazım. Burada çok güzel uğraşları var. Kendi akranlarıyla buluşup hep birlikte toprakla uğraşıyorlar. Tam olarak organik diyemeyiz ama doğal ürünleri elde etmeye çalışıyorlar. Alın teri dökerek büyüklerimiz burada meyve ve sebzelerini yetiştiriyorlar. Üretilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi de işe başka bir boyut kazandırıyor. Büyüklerimizle birlikte burada güzel bir ekosistem kurduk. Kendileri zaman harcayıp üretiyorlar. Ürettiklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar" şeklinde konuştu.

"BURASI BİZİM YUVAMIZ"

Yaşlılar Evi'ni yuvası olarak benimsediklerini belirten Ayşe Zıvalı, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz buraya her zaman geliyorduk. Hastalık dolayısıyla gelemedik. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada köy hayatını yaşıyoruz. Elimiz toprağa değiyor. Sinirlerimiz gidiyor. Çok mutluyuz. Burada her şeyi yapıyoruz. Bahçemizde domates, biber, salatalık, çilek, maydanoz yetiştiriyoruz. Burası bizim yaşam kaynağımız. Burası bizim yuvamız" dedi.

"HASTALIK NEDENİYLE GELEMİYORDUK"

Koronavirüs nedeniyle üç aydır evlerinden çıkamadıklarını belirten 70 yaşındaki Enver Ken, "Burada çapa yapıyoruz. Ürünlerimizin bakımını yapıyoruz. Bugün yasağımız kalktı, bizde gezmeye geldik bahçelerimizi. Hastalık nedeniyle gelememiştik buraya. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Haber
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Beyazıt Öztürk
Spor Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya Kadın İntihar George Floyd
Şu an buradasınız: 65 yaş üzeri vatandaşlar günlerini hobi bahçesinde geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 15:13:22. #1.15#
title