65 yaş üzeri vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı 65 yaş üzeri vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı Korona virüs tedbirleri kapmasında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı.

65 yaş üzeri vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapmasında evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra yeniden sokağa çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapmasında yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni saat 12.00 itibari ile başladı. 12.00 ve 18.00 arası sokağa çıkma izni ile birçok vatandaş sokağa çıktı. 65 yaş üstü vatandaşlar geçen hafta da sokağa çıkmışlardı.

Kaynak: İHA