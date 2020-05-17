65 yaş üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinde sokaklara akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yaş üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinde sokaklara akın etti

65 yaş üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinde sokaklara akın etti 6 saatlik izinlerini gölgelerde gazete okuyarak ve yürüyüş yaparak geçirdiler 71 yaşında ki Mehmet Demir, "Her şeyi başkalarından bekleye bekleye artık utanır hale geldik" Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri...

65 yaş üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinde sokaklara akın etti
17.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:36

65 yaş üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinde sokaklara akın etti

6 saatlik izinlerini gölgelerde gazete okuyarak ve yürüyüş yaparak geçirdiler

71 yaşında ki Mehmet Demir, "Her şeyi başkalarından bekleye bekleye artık utanır hale geldik"

SAKARYA - Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilerek, bugün 12.00-18.00 saatleri arasında izin verilmesi nedeniyle Sakarya'da yaşlılar sokaklara akın etti.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10 Mayıs tarihinde yaşlıların 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabileceklerini duyurmuştu. 11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından korona virüsle mücadele kapsamında Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre 65 yaş üstünün sokağa çıkma izni saatleri değişti. Meteorolojik verilere göre bugün hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikler kapsamında bugün saatler 12.00'i gösterdiğinde 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. Günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlıların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ettiği görüldü. Kısıtlama gününde 6 saatlik izni olan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek parkların, boş cadde ve sokakların keyfini sürdü. Kimileri gölgelerde gazete okuyup banklarda arkadaşlarıyla sohbet ederken kimileri de güneşli havayı ve boş yolların tadını çıkararak yürüyüş yapmayı tercih etti. Uzun süredir evlerinde kaldıklarını dile getiren yaşlılar, sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, uygulamanın devam etmesini istediler.

Her şeyi başkalarından bekleye bekleye artık utanır hale geldik

Gerçekleştirilen izinlerin onları psikolojik olarak rahatlattıklarını fakat yeterli olmadığını vurgulayarak alış veriş yapmak istediklerini dile getiren 71 yaşındaki Mehmet Demir, "En azından dışarıya çıkarak bir hava aldık ve psikolojik olarak bir nebze de olsa rahatlamamız oldu. Ama bu bize yeterli değil, alışveriş yapmak istiyoruz, hesaplarımız var bankalara gidip onları kontrol etmek istiyoruz. Her şeyi başkalarından bekleye bekleye artık biraz bizler utanır hale geldik. O bakımdan yavaş yavaş yaşlılara daha fazla tolerans tanınması lazım. Biz zaten tedbirliyiz yaşlılar olarak bize bulaştığında ki tehlikenin farkındayız ve onun için gençlerden daha fazla tedbirliyiz" dedi.

65 yaş üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinde sokaklara akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Haber
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Haber
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Türkan Şoray Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: 65 yaş üzeri vatandaşlar 6 saatlik izinde sokaklara akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 21:03:13. #1.15#
title