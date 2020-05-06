65 yaş üzeri vatandaşın bahçe bakımını belediye ekipleri yapacak

65 yaş üzeri vatandaşın bahçe bakımını belediye ekipleri yapacak Yahşihan Belediyesi'nden yaşlılara kolaylık Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bahçe bakımını yapacak.

65 yaş üzeri vatandaşın bahçe bakımını belediye ekipleri yapacak

Yahşihan Belediyesi'nden yaşlılara kolaylık

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bahçe bakımını yapacak.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatlarıyla başlatılan projede, Yahşihan Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, bahçelerine ekebilecekleri domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzelerin fidelerini hediye edecek. Ayrıca belediye ekipleri hediye ettikleri fideleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşların bahçesine dikecek. Yahşihan Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak olan ekim işlemi ile birlikte bahçelerin bakımı da yapılacak. Korona virüs tedbirleri boyunca devam edecek olan projede, Yahşihan Belediyesi tarafından yetiştirilen fideler kullanılacak.

"Fideleri siz hemşehrilerimize vereceğiz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, "Korona virüs nedeniyle evlerinizden çıkamadığınız süre içerisinde, 65 yaş üstü ve bahçesi olan vatandaşlarımıza fidelerimizi vereceğiz ve ekimlerini gerçekleştireceğiz. Projemizin özeti şöyle; Yahşihan'da ikamet eden 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hem bahçelerinin bakımını yapacağız hem de belediyemiz tarafından yetiştirilmiş fideleri hemşehrilerimize vereceğiz" dedi.

"Bakımlar korona virüs süresince devam edecek"

Başkan Türkyılmaz konuşmasını devamında, "Vatandaşlarımız başvuru için belediyemiz bünyesinde bulunan Yahşi Masa, Park ve Bahçeler Müdürlüğü veya Özel Kalem Müdürlüğümüze müracaat edebilirler. Başvuru sonrasında Park ve Bahçeler Müdürlüğünden gelerek fideleri dikecekler ve bahçelerin bakımlarını yapacaklar. Bahçe bakımları korona virüs tedbirleri süresince devam edecek" ifadelerini kullandı.

Projeyi duyan vatandaşlar da Başkan Türkyılmaz ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA