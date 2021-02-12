65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak? 65 yaş üzeri aşılama ne zaman başilayacak?
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65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak? 65 yaş üzeri aşılama ne zaman başilayacak?

12.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:32
65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak? 65 yaş üzeri aşılama ne zaman başilayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere koronavirüse ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Çok merak edilen 65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak soruusu da cevaplanırken gündeme dair açıklamalaryapıldı. Peki, 65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak?

Aşılama uygulamasının başlamasıyla 65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak, sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla merak edilenkonuya açıklık getirdi. Peki, 65 yaş üzeri ne zaman aşılanacak?

65 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bakan Koca Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarından (11.02.2021) itibaren 65 yaş üzeri ve cuma (12.02.2021) gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum.

Farklı ülkelerin ürettiği Kovid-19 aşıları arasında biz tercihimizi inaktif aşıdan yana kullandık. Bunun düşük riskli ve daha etkili olduğunu açıklamıştım. Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiri almıştı ancak süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Şu anda birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Aşı koronavirüs mücadelesinde en etkili çıkış yolu olarak görünüyor.

Ancak DSÖ Genel Direktörü toplam nüfusu 2.5 milyara ulaşan yaklaşık 130 ülkenin aşıyı temin edemediğini duyurdu. Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.

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