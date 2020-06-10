65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı...Uzun kuyruklar oluştu
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65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı...Uzun kuyruklar oluştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 80 gündür sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme kapsamında sokaklara akın etti.

65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı...Uzun kuyruklar oluştu
10.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:01

Korona virüs tedbirleri kapsamında 80 gündür sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normalleşme kapsamında sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla soluğu ücretsiz kartlarının yeniden aktive edildiği metro istasyonlarında aldı. Bursaray'ın Şehreküstü İstasyonu'nda sosyal mesafeye dikkat edilmeden uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan; 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıkladı. Bunun üzerine 3 aydır eve kapalı olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın etti. 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını vizeletmek için ise Şehreküstü Metro İstasyonunda bulunan BURULAŞ ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BURULAŞ görevlileri ise uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takma konusunda uyardı. Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise verilen bu özgürlüğe herkesin kurallara uyarak dikkatli şekilde uymaları gerektiğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

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