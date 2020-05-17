65 yaş üstüne tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezisi 65 yaş üstüne tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezisi Tunceli'de yaşlı vatandaşlar, izin günlerinde Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezme keyfi yaşadı.

65 yaş üstüne tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezisi

TUNCELİ - Tunceli'de yaşlı vatandaşlar, izin günlerinde Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezme keyfi yaşadı.

Başarılı operasyonlarla son yıllarda turizm ve huzur şehri olarak anılan Tunceli'de Vali Tuncay Sonel tarafından turizme katkı amacıyla şehre getirilen City Sightseeing tur aracı, bugün saat 12: 00 ile 18: 00 arasında sokağa çıkan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların hizmetine sunuldu. Vefa Sosyal Destek Grupları eşliğinde evlerinden alınan yaşlılar tur otobüsüne bindirilerek Munzur Vadisi'nin muhteşem doğasını görmeleri sağlandı.

Yaşlılar, Munzur Vadisi'ndeki ziyaretgahlarda mumlar yakarak niyazlarını pay ederken kendilerine gezme imkanı sağlayan Vali Sonel ve emeği geçenlere dua ve teşekkür etti.

Kaynak: İHA