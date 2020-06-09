65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması hafifletildi, 18 yaş altına kaldırıldı; sinema ve düğün...
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BBC

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması hafifletildi, 18 yaş altına kaldırıldı; sinema ve düğün...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstündekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabileceklerini, 18 yaş altı için uygulanan yasağın ise kaldırıldığını açıkladı.

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması hafifletildi, 18 yaş altına kaldırıldı; sinema ve düğün...
09.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasaklarının hafifletildiğini ve 18 yaş altı için uygulanan yasağın ise kaldırıldığını açıkladı.

Kabine toplantısı ardından bir açıklama yapan Erdoğan, 65 yaş üstündekilerin bundan sonra haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Erdoğan, "18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır. Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, geçen hafta itibarıyla faaliyete geçen lokanta, restoran, kafe ve kıraathanelerin de kapanış saati 00.00'a uzatılırken, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin de 1 Temmuz'dan sonra faaliyete geçmelerine izin verildi.

Nikah salonlarının açılma tarihi 15 Haziran, düğün salonlarının ise 1 Temmuz olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, mart ayından bu yana ilk kez yüz yüze toplandı.

BBC

Manşet

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