65 yaş üstüne 'pazar' sürprizi 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni geliyor.

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilirse sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar 3 saat boyunca dışarı çıkabilecek. Uygulama pazar günü başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir aydan fazladır evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin bazı yeni öneriler hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bu tavsiyeler arasında, Türkiye'de 7,5 milyonun üzerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu öneriye onay vermesi durumunda Pazar yani yarından başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına izin verilecek. Buna göre vatandaşlar gerekli tedbirleri alıp sosyal mesafe kurallarına uyarak iki kişiden fazla yan yana gelmemeleri şartıyla günlük verilen üç saat içerisinde parka gidebilecek ve yürüyüş yapabilecek.

Yirmi yaş altı ise şimdilik bu uygulamanın dışında tutulacak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından, iftardan sonra şehirlerde oluşacak kalabalıkların önüne geçilmesi için de valiliklere talimat verildi. Kalabalığın fazla olacağı değerlendirilen cadde, meydan ve diğer güzergahlar ramazan ayı boyunca yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Ancak, yine 65 yaş üstü için, iftardan sonra yarım saat veya bir saat 'hava alma' istisnası getirilebilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA