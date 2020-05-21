65 yaş üstüne 1 ay süreli tek yönlü yerleşim yeri izni verildi
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65 yaş üstüne 1 ay süreli tek yönlü yerleşim yeri izni verildi

Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 65 yaş üstü vatandaşlara 1 ay süreli tek yönlü yerleşim yeri izni verildiği duyuruldu.

65 yaş üstüne 1 ay süreli tek yönlü yerleşim yeri izni verildi
21.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:41

Kırşehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 65 yaş üstü vatandaşlara 1 ay süreli tek yönlü yerleşim yeri izni verildiği duyuruldu.

Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, "Virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir" denildi. Karar kapsamında, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 07 sayılı kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden talepte bulunabilmelerine"karar verilmiştir denildi.

Düzenlenen seyehat izin belgesi ise tek yön geçerli olmak üzere refakat edenler de 72 saat içerisinde geri dönüş yapabilecekler. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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