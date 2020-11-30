65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı
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65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı

30.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:39

- 65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 74 yaşındaki sürücü, yaya çarptı.

- 65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 74 yaşındaki sürücü, yaya çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücüye de 65 yaş üstü kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Öztrak Caddesi ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 59 TB 037 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen B.E. isimli yayaya çarptı.

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Kazada başı otomobilin ön camına çarpan yaya B.E. yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen babasının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. B.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği saatlerde 65 yaş üstü kısıtlamasına takılan 74 yaşındaki sürücü H.Ç'ye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı
65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı
65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı
65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı
65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı
65 yaş üstü yasağını ihlal eden sürücü yayaya çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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