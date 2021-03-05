65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımayı kullanabilecek
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımayı kullanabilecek

05.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:37
65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımayı kullanabilecek

Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Antalya'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Antalya'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler bugünden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanabileceği bildirildi

Antalya Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.

Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek risk grubunda bulunan Antalya'da da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar 5 Mart 2021 (bugün) itibariyle toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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