65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için seyahat yasağı var mı?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısının ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar açıklandı. Koronavirüs risk haritasının yenilenmesi ile birlikte kısıtlamalar geri geldi. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için seyahat yasağı var mı?
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde yaş gruplarına göre yasaklar devam ediyor? Kabine Toplantısının ardından yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağı ile ilgili kısıtlamalar getirildi. Peki, hangi illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı var?
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.
İSTANBUL'DA 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Son güncellenen koronavirüs risk haritasına göre İstanbul çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında. Bu nedenle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.
KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ İŞTE RİSKLİ İLLER
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)