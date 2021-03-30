65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için seyahat yasağı var mı?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısının ardından sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar açıklandı. Koronavirüs risk haritasının yenilenmesi ile birlikte kısıtlamalar geri geldi. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için seyahat yasağı var mı?