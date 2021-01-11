65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 yaş altına otobüs yasak mı? 20 yaş altı otobüs yasak mı? 65 yaş üstü otobüs yasak mı?
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 yaş altına otobüs yasak mı? 20 yaş altı otobüs yasak mı? 65 yaş üstü otobüs yasak mı?

11.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:53
65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 yaş altına otobüs yasak mı? 20 yaş altı otobüs yasak mı? 65 yaş üstü otobüs yasak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Peki, 20 yaş altı otobüs yasak mı? 65 yaş üstü otobüs yasak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 yaş altına otobüs yasak mı?

Daha önce HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkartların kullanımının 15 Ocak'tan itibaren yasaklanacağını duyuran İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 15 Ocak tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar hakkında yeni kararlar alındığı bildirilidi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 yaş altına otobüs yasak mı? 20 yaş altı otobüs yasak mı? 65 yaş üstü otobüs yasak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI 15 YAŞ ALTINA OTOBÜS YASAK MI?

Daha önce HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkartların kullanımının 15 Ocak'tan itibaren yasaklanacağını duyuran İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 15 Ocak tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceği belirtildi.

"İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir."

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