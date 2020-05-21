65 yaş üstü vatandaşların kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yaş üstü vatandaşların kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu

- 65 yaş üstü vatandaşların kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu İzinler E-Devlet ve Alo 199 Hattı'ndan olmasına rağmen kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu oluştu 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili alınan karar sonrasında başvurular E-Devlet ve Alo 199 hattı...

21.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:39

- 65 yaş üstü vatandaşların kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu

İzinler E-Devlet ve Alo 199 Hattı'ndan olmasına rağmen kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu oluştu

İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili alınan karar sonrasında başvurular E-Devlet ve Alo 199 hattı üzerinden gerçekleştirilirken birçok vatandaş kaymakamlıkların önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara kaymakamlığın bu konuda yetkisi olmadığını söyleyen polis ekipleri vatandaşları evlerine geri gönderdi.

Yeni tip korona virüs (Covid -19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili uygulamaya konulan yeni karar dün açıklandı. Seyahat etmek isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise, seyahat izin belgesi taleplerini E-Devlet ve Alo 199 hattı üzerinden yapılabilecek. Ancak 65 yaş üstü vatandaşlar ve refakatçileri erken saatlerde kaymakamlıkların yolunu tuttu. Kağıthane ve Bağcılar Kaymakamlıkları önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlara kaymakamlığın bu konuda yetkisi olmadığını söyleyen polis ekipleri vatandaşları evlerine geri gönderdi.

"Boşuna kaymakamlığa gelmeye gerek yok e-devletten hızlıca halledebiliyorsunuz"

Seyahat iznini e-devlet üzerinden alan Nurullah Demirci, "E-devlet üzerinden saat 09.00'dan sonra annem için başvurdum. Onay mesajı geldi. Buraya da gelip sordum oldu mu diye. Onlar da evet olmuş dediler. Boşuna kaymakamlığa gelmeye gerek yok E-devletten hızlıca halledebiliyorsunuz dedi.

"Memlekete gideceğim, yol izni almak için geldim"

İzin için kaymakamlığın önüne gelen vatandaşlardan bir tanesi, "Memlekete gideceğim, yol izni almak için geldim, izin alabilirsem gideceğim, alamazsam kalacağım" dedi.

65 yaş üstü vatandaşların kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Haber
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Haber
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Hazal Kaya Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Bakan Bayram Futbol
Şu an buradasınız: 65 yaş üstü vatandaşların kaymakamlıklar önünde izin kuyruğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:40:35. #1.15#
title