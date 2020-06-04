65 yaş üstü vatandaşların Haziran ayı ödemesi kolluk kuvvetleri tarafından teslim edilecek
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65 yaş üstü vatandaşların Haziran ayı ödemesi kolluk kuvvetleri tarafından teslim edilecek

İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

65 yaş üstü vatandaşların Haziran ayı ödemesi kolluk kuvvetleri tarafından teslim edilecek
04.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:04

İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Alınan kararlar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü kişilerin Haziran ayı ödemeleri kolluk kuvvetlerince teslim edilecek.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde:

1. Lokanta ve restoranların 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerini 24.00 de kadar sürdürmelerine,

2. Koronavirüs salgınının 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımız açısından oluşturduğu riskin sürmesi nedeniyle, 2022 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek olan Haziran ayı ödemelerinin de Valilik/Kaymakamlıklar koordinesinde başta bekçiler ve kolluk personeli olmak üzere vefa sosyal destek ekiplerince evde teslim suretiyle gerçekleştirilmesinin devamına,

3. İçişleri Bakanlığı'nın 03.06.2020 tarihli ve E.8752 sayılı yazısı doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan "AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nin AVM Giriş-Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler başlığında yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde revize edilmesine:

a. Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılır. Mescitler COVID-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto Kuaförü ve Oto Yıkamalar, kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmalıdır.

b. Valeler eldiven kullanmamalıdır. Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelidir. Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.

4. Uluslararası ticaret amacıyla ülkemizden transit geçecek araç ve şoförlerle ilgili iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığı'nın 03.06.2020 tarihli ve E.8751 sayılı Genelgesi kapsamında belirtilen esaslar dahilinde yürütülmesine,

5. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımlarının atılmaya başlanması, Bu kapsamda, yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde büyükşehir, il, ilçe belediyeleri meclislerinin yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte;

İçişleri Bakanlığı'nın 03.06.2020 tarihli ve E.8752 sayılı Genelgesi doğrultusunda ve mezkur Genelgede belirtilen aşağıdaki hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına devam etmelerine,

1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

2. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmaları sağlanmalıdır.

3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmalıdır.

4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

5.Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır.

6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır.

7. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırması sağlanmalıdır.

8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır.

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına Karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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