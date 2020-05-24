65 yaş üstü vatandaşların güneşli havada bayram keyfi Yalova'da 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerine tanınan serbestlikle güneşli havada vakit geçirdi.

Yalova'da 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerine tanınan serbestlikle güneşli havada vakit geçirdi.

Yalova

Yalova'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, bayramın ilk gününde açık ve güzel havada gezinti yapma imkanı buldu.

Kentin sahil şeritlerindeki park ve alanlarda dolaşan vatandaşlar, dışarıda olmalarına rağmen bu bayramda aile ziyaretleri yapamamanın burukluğunu hissetti.

Güzel bir günü dışarıda ve sahilde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak çocukları ve yakınlarıyla bayramlaşamadıklarını dile getiren Yalovalılar, salgın sürecinin bitmesi ve birlikte bir bayram geçirme dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA