65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi
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Hayri Suer, Gölpazarı

65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi

65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi Belediye dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretsiz yemek götürüyor Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer;

25.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:24
65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi

65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi

Belediye dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretsiz yemek götürüyor

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer;

"İlaç, gıda, temizlik malzemesi de dahil tüm gıda ihtiyaçlarını Gölpazarı Belediyesi olarak karşılamaya başladık"

"Evde kalın, sağlıklı kalın"

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye imkanları tarafından yapılan aşevinde hazırlanan yemekler, dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretiz olarak götürülüyor.

Gölpazarı Belediyesi tarafından devreye sokulan aşevinde hazırlanan öğle ve akşam yemekleri, ilçe merkezinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan yaşlıların evlerine ücretsiz bir şekilde götürülüyor. Bin kişi kapasiteli aşevinde şuan için 50 yalnız veya eşiyle birlikte yaşayan 65 yaş üstü ailenin evlerine yemek servis edilirken, ihtiyacı olmayan kişiler de unutulmuyor.

"Evde kalın, sağlıklı kalın"

Konu hakkında açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, su süreçte ilçe halkı ve özellikle yaşlılarımızın zamanını vakitlerini evlerinde geçirmelerini rica ederek, "İlaç, gıda, temizlik malzemesi de dahil tüm gıda ihtiyaçlarınızı Gölpazarı Belediyesi olarak karşılamaya başladık. Bugün itibari ile önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerini artık sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. İnşallah bundan sonrada bu hizmetimizin kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Yaşlılarımız kıymetli büyüklerimiz bize cenabı Allah'ın birer emaneti biz onların dualarıyla ayakta duruyoruz ve hayır dualarına ihtiyacımız var yaşlılarımızın bu süreçte evde kalmalarını zamanlarını evlerinde geçirmelerini özellikler rica ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun" dedi.

65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi

Kaynak: İHA

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65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi

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